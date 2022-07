Rómulo Roux invita a Lombana a aliarse para hacer una oposición coordinada contra el accionar del Gobierno

"Ya nos hemos sentados, otros partidos de oposición y por supuesto que el señor Lombana, ahora que tiene un partido de oposición conformado, bienvenido, que se sume a lo que nosotros ya hemos iniciado a lo que nosotros ya hemos estado diciendo, de que tenemos que coordinar la oposición porque este Gobierno no hace caso, este Gobierno no tiene las prioridades claras", indicó Roux.

El representante de Cambio Democrático destacó que se trata de hacer una oposición más organizada y con un plan a seguir y no de hacer politiquería, ya que considera que actualmente la oposición está dipersa y actúa cada actúa por su lado.

"Si nosotros ponemos un plan opositor, que nosotros podamos empujar de diferentes frentes, podemos ser mucho más efectivos en esa oposición, porque hoy en día la oposición está dispersa, digamos que cada uno por su lado y yo creo que este es un buen momento para volver a insistir en lo que ya nosotros hemos hecho y dicho anteriormente que es que tenemos que tener un frente opositor que esté pensando no en las elecciones del 2024, no en politiquería, no en repartir espacios, que esté pensando en qué es lo que le conviene al país y cómo vamos a lograr que este presidente ausente, fantasma y experto en diálogos fallidos haga lo que tenga que hacer", indicó Roux.

El político criticó el reciente discurso del presidente Laurentino Cortizo, al señalar que en el mensaje que envió a la nación, sobre los reclamos y el descontento social que ha presentando las diferentes agrupaciones civiles del país, se quedó corto.

Además cuestionó que el presidente Cortizo de la misma manera que eliminó la ley de incentivos turísticos, pudo eliminar otras leyes y tomar otras decisiones con la misma firmeza, para evitar descontentos sociales como el que está viviendo Panamá en estos momentos.

Cabe destacar que en el mes de abril se dio la segunda reunión entre presidentes de partidos como el Panameñista, José Isabel Blandón; José Álvarez del Partido Alternativo Independiente Social (PAIS), Rómulo Roux de Cambio Democrático y Daniel Brea del Partido Popular, quienes se encontraron para abordar temas como el costo de la vida, aumento de los precios tras la guerra entre Rusia y Ucrania, desempleo, niveles de delincuencia, el alza del combustible, la Caja de Seguro Social y otros, cuyas propuestas para buscar una solución podrían ser llevadas al Gobierno.