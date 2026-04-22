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Se cae la Comisión de Gobierno en medio de retención de pagos a funcionarios de Vamos

La sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de este miércoles 22 de abril fue suspendida este miércoles debido a que no contó con el quórum reglamentario. Los diputados de la bancada independiente Vamos estuvieron ausentes en medio de las tensiones que mantienen con la Contraloría por el cambio del estatus laboral de 39 funcionarios de sus despachos, los cuales fueron colocados en licencia sin sueldo sin haberlo solicitado.