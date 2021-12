Según dirigente magisterial, los docentes están preparados para enseñar, pero requieren insumos

Sin embargo, mencionó que no se deben buscar culpables, sino trabajar de forma conjunta. "Tenemos que aportar nuestro granito de arena… tenemos que unirnos y lograr ese mejor futuro para nuestros estudiantes, que Panamá cuente con una educación de calidad porque es un derecho humano fundamental", aseguró Montero.

Dirigente magisterial habla sobre resultados de Panamá en informe Unesco TReporta

También habló del tema de la infraestructura de las escuelas y mencionó que a pesar de que se crean planes de trabajo, no se incluye a los docentes o los padres de familia en toda la gestión.

"Todos los años se viene esta situación de reparación de escuela… se crea una comisión… en ese comité no estamos los principales actores, los educadores y los padres de familia, si busca la información no estamos nosotros”, dijo Mosquera.

En otro sentido, dijo que los docentes quieren regresar a las aulas de clase porque la enseñanza virtual no se compara al encuentro directo con los estudiantes. “Sabemos que la virtualidad no llenó las expectativas, la virtualidad no va a reemplazar a los docentes en la presencialidad, nosotros queremos retornar para poder minimizar situaciones que se están dando en el área de la ciencia, matemáticas", aseguró.

Cabe destacar que este 1 de diciembre se celebra el Día del Maestro en Panamá.