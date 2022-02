Senadores de México en desacuerdo con propuesta de Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá

Senadores de México reaccionan a propuesta de Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá

“Más que hablar de esa persona y de ese lugar, yo lo que diría es que hay que buscar los perfiles adecuados para ocupar esos puestos y ella puede tener perfil adecuado para muchas otras otras cosas, francamente yo no la veo como un perfil adecuado para ser la representante del Gobierno mexicano en Panamá, porque eso es lo que es un embajador, y la verdad es que yo no lo veo. Me parece que el Servicio Exterior Mexicano se debería buscar prestigiar”, manifestó Rementeria.

Añadió que es comprensible que el mandatario mexicano no vaya a designar a sus opositores, sin embargo, considera que se ha ido al extremo.

“Entiendo que no va a poner a sus opositores, a sus contras, lo entiendo, es razonable, no debiera ser pero es razonable, pero de eso a pasarse al otro lado, a proponer a una persona que con los méritos que tenga habría que platicarlos pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que no tiene el perfil para ello”, recalcó Rementeria.

Asimismo, la vicecoordinadora de la bancada, Kenia López, lamentó que “el servicio exterior mexicano en este sexecion esté sufriendo los resultados de una ideología obtusa, que le falta el respeto a los hombres y a las mujeres que han dedicado su vida al servicio exterior mexicano”.

Por otro lado, aplaudió que Pedro Salmerón no vaya a ocupar el cargo de embajador en Panamá.

“Que bueno que un abusador no va a ser embajador, por supuesto que para nosotros es un gran logro de la ciudadanía, el gobierno no lo quiso aceptar, es más, no lo quiere aceptar, pero que bueno que hubo altura de miras del Gobierno de Panamá”, expresó López.

Cabe mencionar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso el amarte a Jesusa Rodríguez como embajadora en Panamá, luego de que Pedro Salmerón, declinó al cargo.

Pedro Salmerón, experto en historia de México, fue señalado en 2019 de supuesto acoso sexual por alumnas. Renunció a su puesto como profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.