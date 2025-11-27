Chiriquí Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 13:56

SENAFRONT rescata a recién nacida abandonada en Río Sereno

Una bebé recién nacida fue rescatada por SENAFRONT tras ser abandonada en una finca en Río Sereno, Chiriquí.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) rescataron a una bebé recién nacida que había sido abandonada en una finca en el área de Río Sereno, provincia de Chiriquí, luego de recibir una alerta ciudadana que permitió la rápida reacción de las autoridades.

La mayor del SENAFRONT, Sindia Henríquez, detalló que la bebé fue trasladada de inmediato al centro de salud del sector, donde médicos la evaluaron y confirmaron que se encontraba estable al momento de su llegada.

Posteriormente, la recién nacida fue remitida al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, en David, para recibir atención especializada. Las autoridades informaron que por este caso se mantiene abierta una línea de investigación, en coordinación con las instancias competentes, con el fin de esclarecer las circunstancias en que fue abandonada y ubicar a los responsables.

