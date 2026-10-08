Senafront verifica a un ciudadano en Burica y descubre una orden de captura

Un hombre requerido por las autoridades judiciales por el delito de robo agravado fue aprehendido por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el sector de Burica, provincia de Chiriquí. La captura se produjo durante acciones de seguridad desarrolladas en el marco del Plan Firmeza y la Operación Fraternidad.

De acuerdo con el informe de la institución, unidades de la Cuarta Brigada Occidental realizaron la verificación del ciudadano y confirmaron que mantenía una orden de captura vigente por el delito de robo agravado.

Tras su aprehensión, el hombre fue puesto a órdenes de la autoridad competente para los trámites correspondientes y su posterior ingreso al centro penitenciario de la ciudad de David.

El Senafront indicó que mantiene las acciones de control territorial para reforzar la seguridad en las áreas fronterizas y dar cumplimiento a las órdenes emitidas por las autoridades judiciales.