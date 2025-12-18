SINAPROC busca a menor desaparecido en comarca Emberá Wounaan

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) mantiene labores de búsqueda de un menor de siete años reportado como desaparecido en el sector de Unión Chocó, en la comarca Emberá Wounaan.

De acuerdo con reportes preliminares, el niño se encontraba jugando en las cercanías de un río de la comunidad al momento de su desaparición, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Equipos de SINAPROC se mantienen desplegados en el área, realizando recorridos terrestres y verificación en zonas ribereñas, en coordinación con residentes del sector, mientras continúan las labores para dar con el paradero del menor.

Las autoridades hicieron un llamado a la población para colaborar con cualquier información que pueda contribuir a la localización del niño y reiteraron la importancia de extremar las medidas de vigilancia con menores, especialmente en áreas cercanas a ríos y quebradas.