Panamá Nacionales - 11 de octubre de 2026 - 16:16
Sismo en Panamá | Contabilizan afectaciones en más de 400 planteles, 21 centros de salud y 9 puentes
El secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que hasta el momento se contabilizan 419 centros educativos, 21 centros de salud y 9 puentes con afectaciones tras el sismo de magnitud 7.5 que estremeció al país. “Seguimos nosotros haciendo esta actualización para poder entonces, una vez culminado y al tiempo que vamos avanzando, poder iniciar ese proceso de reconstrucción o de reparación de la infraestructura pública y de las viviendas que se vieron afectadas, pero ya estamos trabajando, ya el Ministerio de Obras Públicas está habilitando carreteras”, declaró el ministro Icaza.