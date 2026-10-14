Panamá Nacionales -

Sismo en Panamá | Gobierno brinda atención a 3,696 personas y ha trasladado 319,328 libras de ayuda

El secretario de Metas, José Ramón Icaza, brinda un balance actualizado sobre la situación en el país y las principales acciones que desarrolla el Gobierno Nacional tras el sismo de magnitud 7.5. Detalló que “se han trasladado más de 319,328 libras de ayuda por vía aérea y más de 331 toneladas de agua por vía terrestre. Asimismo, se han entregado más de 16 mil bolsas de alimentos con distribución previstas en 117 comunidades de las cuatro regiones y los albergues. Se mantienen habilitados más de 45 albergues, donde hoy en día le estamos dando atención a 3,696 personas".