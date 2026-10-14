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Sismo en Panamá | Hijo de la señora que falleció narra lo sucedido el día del terremoto

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó este miércoles el fallecimiento de la señora Elena Barría de 68 años, oriunda de Macaracas, en la región de Azuero, siendo la primera víctima fatal producto del sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre en Panamá. En medio de la tristeza y el dolor su hijo, Amado Frías Barría, narra todo lo que sucedió el día del terremoto.