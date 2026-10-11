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Sismo en Panamá | Presidente de la CCIAP insta a empresas a brindar apoyo para las áreas afectadas

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (CCIAP), Aurelio Barría, detalló que se les ha comunicado que se necesitan camiones, toldas refrigeradas y productos secos para las áreas más afectadas de Azuero, por lo que hizo el llamado a las empresas que cuentan con estos activos para coordinar estos apoyo.