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Sismo en Panamá | Representante de La Trinchera detalla afectaciones, indica que no han recibido ayuda del gobierno central

El representante del Corregimiento de La Trinchera, Aníbal Alba, detalló que se han registrado afectaciones en viviendas en todas las comunidades, sin embargo hasta la fecha no ha llegado personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), ni apoyo del gobierno central, por lo que hace un llamado a que les brinden respuesta ante la emergencia que enfrentan.