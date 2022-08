Solicitarán al presidente Cortizo remoción de Junta Directiva de la CSS

"Necesitamos tener al frente de la institución gente que cumpla con lo que la ley le manda. La ley es clara, no es si quieres o no quieres, la ley dice que la junta directiva, una vez la junta técnica actuarial le presente su informe con las recomendaciones tiene 90 días para ejecutar las soluciones, no es 90 días para llamar a una mesa para dilatar", señaló Lombana.

Abogado asegura que Junta Directiva de la CSS debe ser removida

Según Lombana debe hacerse una reestructuración del gasto público para que se pueda sostener el riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte.

El abogado indicó que la solución no está en la aplicación de medidas paramétricas como aumento de edad o de cuotas para jubilación.

Cabe destacar que actualmente el diálogo nacional por la Caja de Seguro Social está a la espera de un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT); el diálogo ha estado en receso por más de 7 meses.

Según el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, cuando la OIT presente al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la institución lo hará público.

De igual manera, en la mesa única de diálogo de Penonomé se ha debatido la creación de una comisión externa por la CSS, pero no se ha llegado a consenso.