Sousa: Los cursos presenciales del Inadeh no serán considerados para el Vale Digital

Virgilio Sousa, director del Inadeh , explicó que para el 2022 solo se reconocerán los cursos virtuales de la institución y no los presenciales para ser beneficiario del Vale Digital .

“El próximo año aquel que tenga derecho a este beneficio, tendrá que realizar el curso de manera virtual para poder optar por el Vale Digital, independientemente que esté realizando los cursos regulares del Inadeh, que ya no serán reconocidos para este programa”, precisó.

Director del Inadeh explica cambios para recibir el Vale Digital

La otra alternativa al curso virtual es el servicio social comunitario.

Por otro lado, indicó que 35 mil personas no realizaron los cursos el último mes, y reiteró que quienes no cumplan con la corresponsabilidad no tendrán derecho al Vale Digital.

Agregó que aquellas personas que han sido sacadas injustamente del Vale Digital pueden llamar a la línea del 311, al 538-2301/ 2301 para analizar el caso y nuevamente ingresar al proyecto.

Inicialmente 700,000 personas recibían el beneficio; cuando se incluyeron las corresponsabilidades, quedaron 477,894.

El Vale Digital, que se entregará hasta junio de 2022, consiste en una asignación mensual de B/.120.00 a través de la cédula de identidad personal del beneficiario, para la compra de alimentos, productos de higiene y medicamentos.