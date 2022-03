SPIA pide paz social ante llamado de huelga de los obreros de la construcción

"Hacemos un llamado a la paz social. Imagínate venimos todos de una pandemia... hay trabajadores que en estos momentos están es por conseguir el pan del día de hoy, no están pensando en la quincena ni en la bisemana, están pensando en qué llevo para la casa hoy en día, si se llega a una huelga entonces cómo hago para llevar ese sustento a mi casa a diario. Es un tema que va impactando no solo en tema de tranques y de no dejar pasar, sino es un tema de paz social que afecta directamente y principalmente a nuestros obreros", indicó Villarreal a Radiografía.