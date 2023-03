Sujetos no Financieros: ¿Qué es y a quiénes va dirigido?

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se entiende como sujetos obligados no financieros como la fiscalización por la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del MEF, Dayra de Carrizo, superintendente del departamento menciona que entre los sujetos no financieros están los casinos, las zonas francas, constructoras, inmobiliarias, el sector de abogados, agentes residentes, contadores cuando tienen actividades específicas.