Surgen reacciones tras elecciones internas del Partido Panameñista

Varias reacciones han surgido tras las elecciones internas del Partido Panameñista, mediante las que escogió a su nueva junta directiva transitoria y en las que el diputado Jorge Herrera fue elegido como presidente del colectivo. Jorge Gamboa Arosemena señaló que "tiene que haber arrepentimiento de todos los que enterraron el panameñismo y los demás partidos, deben reconocer sus errores. Todos son culpables de la crisis en que está el país".