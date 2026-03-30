Panamá Nacionales -  30 de marzo de 2026 - 09:10

Luis Ernesto Carles renuncia al Partido Panameñista: "Debo estar del lado del bien común"

El exministro y exdiputado Luis Ernesto Carles anunció su renuncia al Partido Panameñista. Estas fueron sus razones.

Por Noemí Ruíz

El exministro y exdiputado Luis Ernesto Carles anunció su renuncia al Partido Panameñista, mediante una carta fechada el 27 de marzo de 2026. En su comunicado, Carles explicó que su decisión responde a principios personales y a la necesidad de actuar con coherencia.

"Tomo la decisión de renunciar al Partido Panameñista; porque nada se construye desde lo estático o lo inamovible, y es que siempre será más congruente el estar del lado del bien común, de lo que crees y del deber ser", expresó el exfuncionario en su carta.

Luis Ernesto Carles renuncia con una salida con mensaje político

La renuncia de Luis Ernesto Carles se da en un contexto donde distintos sectores políticos han venido registrando movimientos internos y reacomodos de cara al escenario nacional.

Aunque no detalló si se integrará a otra organización o proyecto político, su mensaje deja entrever una postura enfocada en principios y cambios.

Trayectoria política

Carles ha ocupado cargos como:

  • Ministro de Desarrollo Agropecuario
  • Diputado de la República

Su salida del Partido Panameñista marca un nuevo capítulo en su carrera política.

