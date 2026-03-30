Luis Ernesto Carles renuncia al Partido Panameñista: "Debo estar del lado del bien común"

El exministro y exdiputado Luis Ernesto Carles anunció su renuncia al Partido Panameñista, mediante una carta fechada el 27 de marzo de 2026. En su comunicado, Carles explicó que su decisión responde a principios personales y a la necesidad de actuar con coherencia.
Luis Ernesto Carles renuncia con una salida con mensaje político
La renuncia de Luis Ernesto Carles se da en un contexto donde distintos sectores políticos han venido registrando movimientos internos y reacomodos de cara al escenario nacional.
Aunque no detalló si se integrará a otra organización o proyecto político, su mensaje deja entrever una postura enfocada en principios y cambios.
Trayectoria política
Carles ha ocupado cargos como:
- Ministro de Desarrollo Agropecuario
- Diputado de la República
Su salida del Partido Panameñista marca un nuevo capítulo en su carrera política.