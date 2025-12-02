Panamá Entrevistas -

Jorge Herrera habla del futuro del Partido Panameñista y defiende su gestión en la Asamblea

El diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, habló del futuro del Partido Panameñista tras ganar la presidencia del colectivo, de cara a la renovación para las elecciones generales de 2029. También defendió su gestión en la Asamblea, ante los cuestionamientos de la bancada Vamos por los compromisos adquiridos. Aseguró que cumplirá con la reforma al Reglamento Interno.