¿Tener hijos en 2025? Psicóloga forense analiza por qué existe poca natalidad en Panamá

"Hoy las personas toman más en serio esto de procrear. Se preguntan: ¿realmente puedo ser un padre que lleve a su hijo a la educación? Las condiciones económicas no lo están permitiendo fácilmente", afirmó.

¿Vale la pena tener hijos hoy? Retos actuales de formar una familia en Panamá

"Habría que tomar en cuenta que hoy las personas toman más en serio esto de procrear, si realmente puedo ser un padre que puede llevar su hijo a la educación, y las condiciones económicas no lo están permitiendo fácilmente", Lesbia González, psicóloga forense.

Según González, incluso el costo de la educación básica se ha convertido en una barrera para muchos.

"Hasta un colegio representa un gasto altísimo para pensar en un hijo, y ni hablar de tener dos o tres. Los tiempos han cambiado. Hoy la gente se casa más en función de apoyarse mutuamente y no necesariamente para tener hijos".

Criar hijos va más allá de lo económico

La experta también subrayó que criar hijos va mucho más allá de lo económico. Formar ciudadanos sanos y responsables requiere un compromiso emocional, físico y mental que no todos pueden asumir en medio de la acelerada vida moderna.

"Criar, cuidar y atender niños para una buena sociedad cuesta mucho. No solo en lo económico, sino en tiempo y esfuerzo. Y la gente hoy no tiene ni ese tiempo ni ese esfuerzo".

Para González, el verdadero reto está en repensar cómo como sociedad podemos crear condiciones más humanas y sostenibles que permitan no solo sobrevivir, sino formar familias sanas y estables.