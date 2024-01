Tocumen S.A. reacciona ante fallo sobre el contrato con ODEBRECHT

La terminal aérea de Panamá destaca su compromiso con los intereses del Estado Panameño y su población, cumpliendo con la responsabilidad de poner en valor y funcionamiento una Terminal con atrasos sustanciales, incumplimientos del contratista y defectos de construcción.

image.png

Tocumen S.A. reafirma su posición ante el fallo

La empresa lamenta la interpretación del TACP y reafirma su posición de que la entrega sustancial no equivale a la finalización total de la obra, como lo establecen claramente la Ley 22 de 2006 y el contrato suscrito con la empresa contratista.

La cláusula cuarta del contrato, que regula las obligaciones de la contratista, y en particular, los Ajustes y Complementos, son considerados como parte fundamental de las obligaciones contractuales.

Tocumen S.A. subraya que CNO, S.A. no ha cumplido totalmente con la obra, y la omisión de la firma de un Acta Final de Obra evidencia que la ejecución física no alcanzó el 100% y que no se ha cumplido a satisfacción.

En conclusión, la empresa reitera su compromiso con la legalidad y defiende la transparencia en el manejo de los contratos públicos, manteniéndose firme en su posición ante la interpretación dada por el TACP y continuando con el ejercicio de los recursos legales disponibles.