Trabajadores de aseo de Colón en desacuerdo con arbitraje en conflicto sobre aumento salarial

“Tenemos una decepción total con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo realmente no ha hecho las cosas debidamente, ellos están pidiendo un arbitraje cuando ni siquiera habían hecho el conteo de los votos de si estábamos de acuerdo con la huelga o no nosotros como trabajadores… la verdad es que los compañeros no estamos de acuerdo en resolver esto por medio de un arbitraje porque nosotros sabemos la clase de Ministerio que tenemos aquí en Colón y la clase de jefe, que él es capaz de hacer todo lo necesario para no cumplir con lo que le estamos pidiendo”, manifestó Mitre en RPC Radio.