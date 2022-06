Trabajadores de la AAUD denuncian que no hay camiones que les permitan laborar y advierten sobre posible paralización

Personal de la AAUD señala que no pueden salir a trabajar porque no hay suficientes camiones.

Personal de la AAUD exige que le cumplan con sus aumentos TReporta

"Con un volquete no se puede hacer nada, un volquete tú lo llenas una vez o lo llenas dos veces y ya esos carros no vienen más; la cosa es comprar (camiones) empacadores. Nos deben un aumento de 150 dólares y no están dando mareo, meten a su gente aquí con buena plata y aquí hay personal que tienen 10 y 15 años y no son permanentes todavía; y meten a su gente con B/. 900.00 y B/. 1,000.00 y con permanencia, y los que estamos aquí qué. Yo tengo 18 años y nada más gano B/. 750.00, aquí hay compañeros que tienen veintipico de años y están en B/. 800, choferes que están que nada más que ganan una miseria, hasta cuándo vamos a estar en esto", indicó Francis, un representante de los trabajadores.