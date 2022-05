Transportistas realizarán manifestación el 29 de mayo, piden sanción de proyecto sobre fideicomiso de combustible

“La convocatoria se hizo abierta, la hicimos no como transportistas sino como pueblo, porque producto de la decisión tomada por los miembros de la mesa de Gobierno con algunos miembros miembros del transporte que estaban en esa mesa, aceptaron de manera unilateral en B/.3.95 el congelamiento del precio y eso el Gobierno lo utilizó como argumento muy hábilmente para minimizar el efecto de las manifestaciones que había en el territorio nacional solicitando la aprobación del Proyecto 808, que no es para el transporte solamente, es para ayudar a todos los panameños”, detalló Ramos en RPC.

Explicó que si bien es cierto, en la mesa de diálogo el Gobierno Nacional acordó congelar el precio del galón de combustible (gasolina y diésel) por un monto de B/.3.95 a transportistas por un periodo de tres meses, consideran que esto solo es un paliativo y no beneficia a la población en general.

“No podemos corrernos el lujo de seguir poniéndo curitas donde existen una hemorragia, el Gobierno está dando una solución temporal por medio de una Resolución de un plumazo que así como lo hacen así mismo lo eliminan, no nos dejemos enredar la mente pueblo panameño, tenemos que salir a defender el Proyecto 808 que es tu futuro, tu herramienta para los próximos incrementos en el precio del petróleo, y tampoco nos dejemos engañar con el cuento de que no hay plata, sí hay plata, lo demostraron, lo que hay es falta de voluntad por parte del Gobierno central, le pedimos al señor Presidente que escuche el clamor del pueblo y que no tome decisiones de manera unilateral”, puntualizó Ramos.

Con colaboración de Lizsara Angulo, periodista de RPC Radio