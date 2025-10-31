Tribunal de Chiriquí declara culpable a hombre por femicidio en Bocalatún

Un ciudadano de 31 años fue declarado culpable por el delito de femicidio , tras la decisión unánime del Tribunal de Juicio de la provincia de Chiriquí, luego de dos días de juicio oral celebrado en el Órgano Judicial de David.

El Tribunal, conformado por los jueces Carmen Batista (presidenta), María Salina (relatora) y Basilio Guerra (tercer juez), adoptó el fallo tras evaluar 24 pruebas presentadas, de las cuales 17 fueron testimoniales, 5 periciales y 2 materiales. La lectura de sentencia fue programada para el 17 de noviembre de 2025 a las 3:00 p.m., en la sala 9 del sistema penal acusatorio de David.

En el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Hernán Mora y Alicia Salinas, de la Sección de Homicidios y Femicidios, quienes solicitaron la pena máxima de 30 años de prisión. Por su parte, los defensores particulares Ana Caballero y Duay Lizondro (sustituto) pidieron una condena de 18 años.

El caso está relacionado con un hecho ocurrido el 7 de enero de 2024 en la comunidad de Bocalatún, distrito de Boquerón, donde una mujer de 29 años fue agredida con un arma blanca, provocándole la muerte.

El fallo reafirma la posición del sistema judicial panameño frente a los delitos de violencia de género, y su compromiso en garantizar justicia para las víctimas de femicidio en el país.