Tribunal de Juicio de caso Pinchazos emite fallo absolutorio a favor de expresidente Ricardo Martinelli

“La justicia finalmente se ha aplicado, siete años en esta tortura, en este suplicio, le doy las gracias a Dios, le doy gracias a la justicia panameña, he sufrido mucho, no quiero que esto le pase a ningún panameño, por favor imputen a todo el mundo, hagan las cosas como son, por favor lo que me han hecho a mi no se lo hagan a nadie más”, dijo Martinelli.

Las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio estaban llenas de simpatizantes que gritaban y cantaban diferentes frases para apoyar al exmandatario, tanto así que la seguridad en el lugar tuvo que fortalecerse para evitar cualquier tipo de altercados.

En el 2019 Ricardo Martinelli fue declarado como no culpable por los jueces del Tribunal Oral debido a que estos determinaron que el Ministerio Público no acreditó la teoría del caso y que hubo una aparente vulneración de principios fundamentales del debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio, mismo que ha terminado con este veredicto.

El caso que se le seguía al exmandatario era el de la presunta comisión de los delitos de interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

Cabe destacar que el proceso general de forma cronológica se remonta al 2015 cuando el 8 de junio de ese año la Corte Suprema de Justicia le abrió una causa penal a Martinelli, admitió varias querellas que habían sido presentadas en su contra por supuestas escuchas ilegales por parte de la Fiscalía General.

El 11 de diciembre del 2015 Martinelli no asistió a la audiencia en la que debía declarar por el caso de escuchas y el juez de Garantías lo declaró en rebeldía; de esta forma el 21 de diciembre de 2015 el máximo tribunal autorizó la detención provisional del expresidente.

Sin embargo, es hasta el 27 de septiembre de 2016 cuando la Cancillería solicita formalmente a Estados Unidos la detención y extradición de Martinelli; finalmente el 12 de junio de 2017 fue detenido en Miami como consecuencia del pedido de extradición.

A pesar de que la defensa de Martinelli solicitó libertad bajo fianza en Estados Unidos, esta fue rechazada y el 31 de agosto de 2018, el juez Edwin Torres consideró procedente la extradición del expresidente por los presuntos delitos de peculado y escuchas ilegales.

Luego de un año, el 11 de junio de 2018 Martinelli llegó extraditado a Panamá y el magistrado Jerónimo Mejía mantuvo la detención provisional que había sido ordenada en el 2015; Martinelli fue recluido en el centro penitenciario El Renacer.

Sin embargo, Martinelli renunció como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) el 21 de junio de 2018, de esta manera pasaría a ser juzgado por la justicia ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia; el 7 de diciembre de este año el pleno de la Corte se declaró incompetente para juzgarlo y se transfirió su proceso a un juzgado ordinario.

El 21 de enero de 2019 el Órgano Judicial anunció que el juicio a Martinelli por el caso de escucha y peculado comenzaría el 12 de marzo de ese mismo año en un tribunal ordinario; efectivamente en esa fecha inició, pero la audiencia se suspendió porque la defensa alegó que Martinelli padecía de una depresión que le imposibilitaba mantenerse en la sala.

El 22 de marzo de 2019 se reanudó el juicio, luego de que psiquiatría forense determinara que el cuadro presentado por Martinelli no lo incapacitaba para continuar con el proceso. El 12 de junio el Tribunal de Juicio sustituyó la medida de detención preventiva por arresto domiciliario.

Luego de que el proceso continuara su curso de forma regular, el 9 de agosto del 2019 Martinelli fue declarado no culpable de forma unánime por los jueces Roberto Tejeira, Arleen Caballero y Raúl Vergara; y se ordenó su liberación inmediata, debido a que según los jueces, el Ministerio Público no logró acreditar su teoría del caso. Finalmente, el 20 de noviembre del 2020, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá aceptó el recurso de anulación a solicitud de la parte querellante y del Ministerio Público.