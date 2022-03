Ucranianos en Panamá analizan proponer a las autoridades que les otorguen visas de refugiados a sus compatriotas

"Estuve tratando de hablar por lo menos con Migración y con algunas autoridades para ver si se puede impulsar un visa para refugiados, por ejemplo, no soy abogado no trabajo en Cancillería, no sé si es el término, porque hay 2 mil ucranianos en Panamá que tienen una amistad que tienen un amigo que quieren traer, entonces no pueden nada más venir con una visa de turista. Son personas que van a venir a Panamá, que vamos a ayudar y que vienen ya invitados en pocas palabras, van a tener una casa donde quedarse. Informalmente y con algunas personas, en manifestaciones pacíficas que se han dado, hemos ido conversando. Es una idea para que por lo menos ese estatus se pueda regular aquí", explicó el representante.

Vukelja indicó que los ucranianos que residen en Panamá se encuentran mayormente en Chiriquí y le indica a las autoridades que no serían una carga para el país, ya que muchos contarán con amigos que los ubicarán en sus casas.

El representante comercial indicó que antes de la invasión a Ucrania se prevía la visita de inversores ucranianos a Panamá para participar en Expocomer, y de autoridades que buscaban invertir en Panamá.

Actualmente, Vukelja señaló que de Cancillería se le informó que el mandatario panameño Laurentino Cortizo analiza y confirmaría en los próximos días qué ayuda le estaría ofreciendo a la población de Ucrania.

Más de un millón de ucranianos han salido del país huyendo de la violencia que ha impuesto la invasión rusa en su país.