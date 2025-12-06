UDELAS construirá nuevas sedes en Coclé y Azuero por B/. 2.8 millones

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) dio un paso significativo para ampliar su presencia en el interior del país, al entregar dos órdenes de proceder para la construcción de sedes propias en las extensiones universitarias de Coclé y Azuero, en la provincia de Los Santos, con una inversión combinada que supera los B/. 2.8 millones.

Las órdenes de proceder fueron entregadas por la rectora Nicolasa Terreros Barrios a la empresa Constructora Battikh, S.A. En Coclé, el proyecto asciende a B/. 1,244,297.50, mientras que en Azuero la inversión será de B/. 1,635,717.69, beneficiando a cientos de jóvenes que buscan formación profesional para aportar al desarrollo local y nacional.

Ambas iniciativas cuentan con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el refrendo de la Contraloría General, fortaleciendo así la institucionalidad universitaria y la expansión de la educación pública superior en Panamá.

Expansión académica a nivel nacional

La rectora Terreros Barrios anunció además que UDELAS ya inició la primera fase de construcción de una extensión en la provincia de Colón, con la visión de alcanzar presencia formal en cinco provincias del país.

En el caso de la Extensión de Coclé, el proyecto contempla el suministro de materiales, mano de obra, equipos y sistemas especiales para la construcción de la segunda etapa del pabellón de laboratorios, que incluirá espacios para química, física, biología, tecnología y lenguas, entre otras áreas.

Terreros destacó que estas obras representan un avance fundamental para el crecimiento académico de UDELAS.

“Cada espacio de aula y laboratorio será un lugar donde germinen ideas, se formen profesionales íntegros y se fortalezca el vínculo entre la sociedad y la universidad”, señaló.

Agregó que este paso reafirma el compromiso institucional:

"Nos sentimos muy satisfechos. Vamos por el camino correcto, y cuando vamos por el camino correcto, las cosas salen bien. Esta orden de proceder significa un crecimiento importante y consolida nuestra presencia en todo el territorio nacional".

Aulas modernas para estudiantes de Herrera y Los Santos

En Azuero, el proyecto incluye la construcción de dos pabellones de aulas que beneficiarán a más de 650 estudiantes provenientes de las provincias de Herrera y Los Santos. Las nuevas instalaciones estarán ubicadas detrás del Hospital Anita Moreno, en La Villa de Los Santos.

Autoridades locales de ambas provincias participaron en la entrega de las órdenes de proceder y se comprometieron a apoyar la habilitación de servicios básicos como agua, electricidad y accesos viales, esenciales para el funcionamiento de las nuevas sedes universitarias.

Con estas inversiones, UDELAS refuerza su apuesta por llevar educación superior accesible y moderna a más regiones del país, contribuyendo al desarrollo profesional y comunitario del interior.