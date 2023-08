Unidad Regional de Oncología atiende a pacientes en el interior del país

Con el transcurrir de los meses, se han hecho los ajustes que permitieron elevar de 12 hasta 25 las consultas por día, siendo el cáncer de mama el más frecuente, seguido del colorrectal, próstata, gástrico y de pulmón.

Unidad Regional de Oncología, ayuda a pacientes en el interior

"Antes viajaba hasta Panamá, ahora que estoy acá me siento mejor, porque estoy cerca de casa, gasto menos dinero y me atiende el mismo doctor que me atendía en el Instituto Oncológico Nacional (ION)", son las palabras del señor Luís Juárez, paciente.

Testimonios como el del Señor Juárez son comunes en los pasillos de esta nueva Unidad Regional Oncología, complementados con una atención de calidad, certificada por una encuesta de satisfacción realizada en mayo de este año y que muestra un nivel de aprobación del 93 por ciento, porcentaje que refleja el impacto positivo de la Unidad en la calidad de vida y atención de pacientes.

El oncólogo José Pinto, jefe de esta unidad, destacó que se brindan los servicios de oncología médica, que implica quimioterapias, inmunoterapia y terapias orales. También cuenta con farmacia oncológica, sala de quimioterapias con enfermeras entrenadas en el ION, servicios de salud mental, trabajo social, nutrición y odontología para apoyar en toda la evaluación multidisciplinaria que requiere el paciente. Además, se ha sumado el manejo intrahospitalario de pacientes que requieren quimioterapias intravenosas con hospitalización.