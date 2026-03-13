Panamá Nacionales -  13 de marzo de 2026 - 17:44

Unidades de la Policía Nacional ayudan a mujer a dar a luz en Pacora

La Policía Nacional informó que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.

Unidades de la Policía Nacional ayudan a mujer a dar a luz en Pacora.

Unidades de la Policía Nacional ayudan a mujer a dar a luz en Pacora.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Dos unidades de la Policía Nacional brindaron asistencia vital a una joven de 23 años durante el nacimiento de su bebé en la barriada Condado Real, ubicada en el corregimiento de Pacora. El hecho ocurrió tras recibirse una llamada de emergencia que alertaba sobre el inicio del proceso de parto en una residencia.

El subteniente Melvin Herrera y el agente Kevin González acudieron prontamente al lugar, donde proporcionaron el apoyo necesario a la madre siguiendo las instrucciones precisas de una paramédico del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME).

La Policía Nacional informó que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud. Posteriormente, ambos fueron trasladados por una ambulancia a un centro hospitalario para recibir la atención médica correspondiente y salvaguardar su bienestar.

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