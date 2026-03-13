Unidades de la Policía Nacional ayudan a mujer a dar a luz en Pacora. Policía Nacional

Por Ana Canto Dos unidades de la Policía Nacional brindaron asistencia vital a una joven de 23 años durante el nacimiento de su bebé en la barriada Condado Real, ubicada en el corregimiento de Pacora. El hecho ocurrió tras recibirse una llamada de emergencia que alertaba sobre el inicio del proceso de parto en una residencia.

El subteniente Melvin Herrera y el agente Kevin González acudieron prontamente al lugar, donde proporcionaron el apoyo necesario a la madre siguiendo las instrucciones precisas de una paramédico del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME).

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