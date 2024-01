Universidad de Panamá: Pasos para solicitar la exoneración de matrícula

¿Cuáles son las facultades que aplican a la exoneración de matrícula?

La fuente oficial de la VAE confirma que todas las facultades de la Universidad de Panamá pueden aplicar para estos beneficios estudiantiles.

Exoneración de matrícula: ¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a la exoneración, los estudiantes deben someterse a la evaluación socioeconómica realizada por un trabajador social y contar con un índice académico no inferior a 1.00. Este programa, iniciado en 2001 por la Vicerrectoría Académica Estudiantil, tiene como objetivo apoyar a los universitarios facilitando el acceso a la educación superior.

image.png Universidad de Panamá - Exoneración de matrícula - primer semestre 2024

¿Primer ingreso aplica a la exoneración de matrícula?

Los estudiantes de primer ingreso no pueden aplicar para este primer semestre, ya que no tienen un índice académico. No obstante, podrán hacerlo en el próximo semestre cumpliendo con los requisitos establecidos por la VAE.

Universidad de Panamá, trabajo por matrícula: ¿Quiénes aplican al programa?

Víctor Correa, Jefe de Operaciones de Asuntos Estudiantiles de la VAE, explicó que esta oportunidad está diseñada para estudiantes con recursos económicos limitados, ofreciéndoles la posibilidad de trabajar 20 horas en instancias académicas o administrativas de la Universidad de Panamá

Este proceso tiene como objetivo que los estudiantes obtengan un vale por un monto de B/. 20.00, el cual puede utilizarse para cubrir parte del costo de la matrícula. Es importante señalar que el estudiante deberá pagar la diferencia de la inscripción, si aplica.

Universidad de Panamá: Contactos de trabajadores sociales

En cada facultad a nivel regional los trabajadores sociales están listos para atender las necesidades de los estudiantes así como de los centros regionales y extensiones universitarias. Desliza en el siguiente post de Instagram para verificar las líneas de contacto.