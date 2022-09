UP sufrió recorte en presupuesto para proyectos y contratación de profesores

AN

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, dijo que es la primera vez que esta casa de estudios superiores recibe un presupuesto inferior al del año anterior.

Rector de la UP advierte que recorte presupuestario también afectará contratación de profesores

Advirtió que este recorte presupuestario no solo afecta la ejecución de proyectos, sino también la partida 002 de la Universidad de Panamá utilizada para la contratación de profesores de banco de datos.

Para la contratación de profesores le fueron asignados B/.277 mil, "eso no alcanza para más de diez profesores en el año", manifestó.

En tanto, para la construcción del centro regional universitario de San Miguelito, un proyecto que ya tiene más de un 50% de avance, la UP solicitó B/.25 millones y le asignaron B/.18 millones.

Otro proyecto, la construcción de la Facultad de Medicina y de Enfermería, recibió B/.500 mil; el proyecto es de B/.70 millones dijo Flores.

Explicó que en el caso de este proyecto, el MEF lo colocó en fondo de caja y banco, es decir, dinero que la Universidad de Panamá tiene en el Banco Nacional.

"La facultad de medicina y enfermería es un proyecto que de presidencia me llamaron y me dijeron rector meta ese proyecto el gobierno anterior no cumplió, nosotros si vamos a cumplir", sostuvo.

Además, será afectada la construcción de un albergue para la facultad de Ciencias Agropecuarias en Chiriquí.

Flores dijo que se comunicará con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, "estoy seguro que el presidente no sabe de esto... me voy a comunicar con el presidente, le voy a decir esto que está pasando y estoy seguro que él va a corregir".