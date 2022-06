Vacaciones escolares: ¿Cuándo es el retorno a clases 2022?

El encargado de las 6 organizaciones educativas, indica que se ha querido culpar de la deficiencia en niveles de cuarto, quinto y sexto grado a los docentes, lo cual no es aceptable por el gremio afirmando que es un trabajo en conjunto con los padres de familia.

Primer Trimestre, medidor de la Educación Virtual durante pandemia

Durante los años 2020 y 2021, donde la formación académica fue a distancia los padres de familia tenían la responsabilidad de educar a sus hijos junto con los materiales otorgados por medio del Ministerio de Educación, sin embargo, el resulta que mostró el primer trimestre fue nulo, menciona el educador.

Los padres de familia, no hicieron su rol durante esos dos años de acompañamiento en las clases virtuales, pues muchos les hacían la tarea a sus hijos pensando que les ayudaban, pero el resultado fue que los estudiantes de nivel primario vinieron en cero, por ello la virtualidad no puede reemplazar las clases presenciales, indicó.

Este año, el Ministerio de Educación (Meduca) realizó en siete de las 16 regiones educativas del país la aplicación de las pruebas de evaluación diagnóstica de Aprendamos todos a leer (ATAL), dirigidas a estudiantes de primero a cuarto grado de escuelas oficiales, con la intención de identificar sus debilidades y fortalezas en la lectoescritura y la comprensión lectora.