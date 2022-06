Vale Digital: ¿se elimina o se reajusta?

La fuerza laboral sin duda alguna ha sido afectada, aclara el analista y sugiere que el gobierno debería realizar un estudio dentro del Ministerio de Trabajo, para conocer que personas han sido liquidadas, recontratadas o se mantienen aún suspendidas para así escalonadamente el vale digital pueda ser disminuido.

Con la caída de la bolsa de valores y el déficit de inflación en el país, hace más difícil el sustento diario de muchos panameños y me da la impresión que el vale digital paulatinamente se tendrá que disminuir y no eliminar totalmente, si no darles la oportunidad a las personas desempleadas. Con la caída de la bolsa de valores y el déficit de inflación en el país, hace más difícil el sustento diario de muchos panameños y me da la impresión que el vale digital paulatinamente se tendrá que disminuir y no eliminar totalmente, si no darles la oportunidad a las personas desempleadas.

Punto de vista empresarial

El Empresario Renato Pereira, menciona que el estado ha invertido en subsidios mucho dinero durante los últimos tres años, que ha provocado un incremento considerable en la deuda nacional, por lo cual se ve afectado el sector empresarial.

Según Pereira, el gobierno ha invertido en subsidios más de 2 mil 8000 millones de dólares, el cual sobrepasa lo que la Autoridad del Canal le otorga al estado, siendo una situación insostenible.

Es necesario reajustar esos subsidios para que sea más solidaria con la realidad económica y realizar un ajuste al programa Vale digital que sea más acorde con la necesidad de tal manera que no se exceda, afirma el empresario. Es necesario reajustar esos subsidios para que sea más solidaria con la realidad económica y realizar un ajuste al programa Vale digital que sea más acorde con la necesidad de tal manera que no se exceda, afirma el empresario.

Lo que piden los Beneficiarios

Diciembre, es el mes que muchos beneficiarios del programa Vale Digital creado a través del plan Panamá Solidario piden al gobierno considerar en el caso de extender el subsidio, mientras que otros señalan la realización de un censo para conocer que personas realmente lo necesitan.

Según información del mes de junio del Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Nacional invierte B/.2,263 millones en subsidios.