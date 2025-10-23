Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2025 - 12:17

Vamos desvincula a la representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, Raquel Murillo.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Colisión Vamos informó que desvinculó a la representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, Raquel Murillo, luego de actuar en consecuencia con sus principios y valores cuando una autoridad se aparta de los objetivos de la coalición.

Detallan que cada autoridad electa bajo su bandera aceptó representar no solo un cargo sino también valores y principios que que rigen a Vamos.

"Conforme a las facultades establecidas en los Estatutos Transitorios, esta decisión constituye un acto de coherencia política e institucional necesario para resguardar los valores y el compromiso asumido por quienes siguen construyendo este proyecto con responsabilidad", destacó la coalición

