Visita de jefe militar de EE.UU. a Trinidad y Tobago eleva tensión regional

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, llegó este martes a Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, en un momento de creciente tensión entre Washington y Venezuela que ha generado preocupación e incertidumbre en varios países del Caribe.

Caine aterrizó en el Aeropuerto Internacional Piarco alrededor de las 10:00 a.m., hora local, y se trasladó a un encuentro privado con la mandataria, programado para las 11:30 a.m. El objetivo, según fuentes oficiales, es fortalecer “la estabilidad y la unidad regional”, así como la relación bilateral entre Trinidad y Tobago y EE. UU.

Sin embargo, el hermetismo alrededor de la reunión levantó nuevas interrogantes. Las autoridades locales impidieron el acceso de la prensa, no se transmitió el encuentro y tampoco se convocó a una rueda de prensa, lo que alimentó especulaciones sobre la naturaleza de la visita.

Caine llega a Trinidad y Tobago en medio de maniobras militares

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1993386925428748520&partner=&hide_thread=false El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, llegó este martes a Trinidad y Tobago para reunirse con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela, lo que ha provocado un aumento en el temor y la incertidumbre en el… pic.twitter.com/slllQ8QPFK — Telemetro Reporta (@TReporta) November 25, 2025

El alto jefe militar arribó a Trinidad y Tobago después de visitar Puerto Rico, donde compartió con un batallón estadounidense desplegado en ejercicios castrenses. Allí se encontraba a bordo de uno de los navíos que Washington mantiene en la región como parte de su campaña contra el narcotráfico.

Esta es la segunda visita del militar a Trinidad y Tobago desde que en septiembre iniciaran los operativos de la operación “Lanza del Sur”, que han dejado más de 80 muertos en aguas caribeñas.

Expertos en seguridad consultados por EFE, entre ellos el exteniente comandante de la Guardia Costera trinitense Norman Dindial, alertó que Trinidad y Tobago podría quedar en una posición diplomática vulnerable frente a Venezuela, que observa con recelo la presencia militar estadounidense en su área de influencia.

FUENTE: EFE