Zulay Rodríguez aborda sobre su reciente candidatura por el Municipio de San Miguelito

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1709561540179886355&partner=&hide_thread=false “No van a inhabilitarme porque yo voy a demostrar que soy inocente. Las pruebas señalan que me gané el caso, que gané las demandas hace más de 10 años, es un caso civil, no tengo concesiones, no tengo sociedades”, @ZulayRL, sobre caso lingotes. #TReporta pic.twitter.com/XIkVQ176kV — Telemetro Reporta (@TReporta) October 4, 2023

La candidata a la Alcaldía de San Miguelito explicó que su alianza con el partido del aspirante presidencial, Ricardo Martinelli, se debe al respaldo que ha recibido de votantes que apoyaron sus anteriores pasos políticos como candidata independiente. Además, confirmó que el Partido RM la contactó para implementar mejoras en el distrito que considera "olvidado".

Respecto a críticas pasadas al aspirante afirmó que ha criticado a todos los gobiernos pasados y por ello, ha sido víctima de represalias. “Critiqué a Ricardo Martinelli, critiqué a Juan Carlos Varela … yo a Atenógenes Rodríguez que tiene la entrevista exclusiva donde le señalé que tuve problemas en el gobierno de Juan Carlos Varela cuando critiqué a Benicio”.

Zulay Rodríguez: "He presentado más de 200 proyectos"

La diputada del PRD destacó que durante su carrera política ha presentado cientos de proyectos ante el pleno legislativo. "La gente dice qué Zulay ha hecho como diputada, yo he presentado más 200 proyectos de ley, todos de corte social en estos cuatro años. Con Varela presenté también igual cantidad … mi bancada lo que hace es que me da más duro, ayuda más a los independientes que a mí".

Del mismo modo señaló que su candidatura ha sido costeado por su esposo por el monto de más de 250 mil dólares. Los cuales no serán reembolsables. “¿Cuánto ha invertido mi esposo en mi campaña política? 250 mil dólares tanto para diputada como para presidenta. No es compensado por el subsidio porque esa plata no se me retorna”, culminó.