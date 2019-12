Luce una hermosa pijama temática para navidad con tu pareja

Melany Lasso • 13 Dic 2019 - 03:00 AM

Cada año, las personas se alegran por la llegada de estas fiestas, y se involucran tanto en el tema que compran o mandan a hacer pijamas o sueters con la temática navideña o con alguna frase alusiva.

Al final del día para pasar una noche amena con la familia, degustando de una rica cena mientras se escuchan villancicos, no hay nada mejor que estar cómodo y ponerse una buena pijama.

No es un secreto que hace varios años esta tendencia se ha hecho más fuerte entre parejas y familiares para realizarse fotos navideñas o simplemente pasar la noche, lo que si es cierto es que los hace lucir muy bonitos y especial.

Lo más recomendable por el clima panameño es utilizar pijamas cortas, aunque si pasarás este día en un lugar frío es más conveniente una pijama larga que abrigue bien, por ende todo dependerá de tus gustos.

Entre las pijamas favoritas están: de copos de nieve, renos, Santa Claus, arbolitos, y también las temáticas como el grinch, peppermint, al igual que frases de canciones como “All i want for christmas is you”, y todas las ideas que se te ocurran, te harán lucir espectacular.