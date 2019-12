Así decoraron el arbolito de navidad, Michelle Simons y Delyanne Arjona

View this post on Instagram

Ya huele a Navidad 🤩. Habemus arbolito! Este año nuevamente alusivo a nuestro ratón favorito. Si estás buscando quien te ayude a decorar tu árbol no dudes en hacerlo con @decoracionesymas06 . Hacen bellezas!!!! Nosotros solemos cambiar el motivo del árbol cada 2 años... gracias Yari por tu toque mágico ❤🎄