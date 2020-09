Lau Chan • 8 Sep 2020 - 10:17 PM

¡Fueeeerte! El gran estreno de Fuego vs Fuego vino a darle un giro completo a los programas de cocina que hasta ahora habíamos visto.

Definitivamente dio mucho que hablar y sobre todo nos hizo reír. Empezando por el controversial rey del Wichi, Franklyn Robinson quién nos sorprendió a todos con sus dotes en la cocina ¡No todo es Wichi!

Acompañado de su dupleta ganadora, nada más y nada menos que Señorita Panamá, Carmen Jaramillo, ella logró ser ese complemento perfecto, a pesar de que comprobamos que la cocina y ella no se llevan; le pone mucho corazón y carisma a todo lo que hace.

Esta cocina no fue nada fácil, debieron de pasar por varios retos, empezando por buscar el ingrediente secreto en una canasta de huevos y correr a los casilleros para abrirlos y descubrir que era Ají Chombo.

Estos dos debían competir contra dos grandes músicos, Samy Sandoval y Víctor “Chispín” Regueira. Siempre hemos visto que la “gallina fina” es una excelente cocinera, pero ¿su hermano también lo es? Pues no, a Samy y a Chispín lo salvó la propia Doña Dolores, la mamá de la triple S. ¡Así es, señores! No dudaron en llamarla para que les diera la super receta de fonda. Lastima que no lograron pasar.

La llama de Fuego versus Fuego aún no había terminado, ya que faltaba la verdadera competencia contra el chef Héctor Correa.

Obviamente, no iba a ser nada fácil para el chef, ya que lo pusieron en una jaula por 10 minutos. ¿Quién puede cocinar así? ¡Difícil, difícil!

Aunque el chef lo tomó con bastante tranquilidad, no fue suficiente para ganar el reto final. Los jurados se fueron por la sazón de Franklyn y Carmen. ¡Se llevaron mil palitos pa' la casa!

El próximo programa estará cargado de energía vernacular, junto a Chakatín y Margarita Henríquez. ¡Ay mamá mía!