Investigadores del CIHAC fortalecen cooperación internacional en el País Vasco

Los investigadores del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC), Tomás Mendizábal y Juan Guillermo Martín, fueron invitados por el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, para desarrollar una serie de actividades académicas y de cooperación científica.

Durante su estancia, ambos investigadores sostuvieron reuniones de trabajo orientadas al diseño y planificación de nuevos proyectos de investigación, entre ellos una próxima temporada de campo en Natá de los Caballeros, uno de los sitios históricos más relevantes del país. Estas sesiones permitieron avanzar en objetivos conjuntos, intercambiar metodologías y proyectar futuras líneas de estudio vinculadas al patrimonio arqueológico panameño.

CIHAC (1)

Además, Mendizábal y Martín formaron parte de las Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Arqueológico de Época Moderna y Colonial, realizadas en el aula de posgrados de la Universidad del País Vasco. En este espacio académico compartieron perspectivas y experiencias vinculadas al quehacer arqueológico en Panamá, un campo que continúa despertando gran interés a nivel internacional.

La participación del CIHAC en estas jornadas y en las reuniones de cooperación representa una valiosa oportunidad para reforzar alianzas, promover la investigación interdisciplinaria y proyectar el patrimonio arqueológico panameño en escenarios globales, consolidando el compromiso de la institución con la preservación y el estudio de nuestra historia.