Investigadores del CIHAC fortalecen cooperación internacional en el País Vasco

Los investigadores del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC), Tomás Mendizábal y Juan Guillermo Martín, fueron invitados por el Grupo de Investigación en Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco, en Vitoria-Gasteiz, para desarrollar una serie de actividades académicas y de cooperación científica.
Además, Mendizábal y Martín formaron parte de las Jornadas Internacionales sobre Patrimonio Arqueológico de Época Moderna y Colonial, realizadas en el aula de posgrados de la Universidad del País Vasco. En este espacio académico compartieron perspectivas y experiencias vinculadas al quehacer arqueológico en Panamá, un campo que continúa despertando gran interés a nivel internacional.
La participación del CIHAC en estas jornadas y en las reuniones de cooperación representa una valiosa oportunidad para reforzar alianzas, promover la investigación interdisciplinaria y proyectar el patrimonio arqueológico panameño en escenarios globales, consolidando el compromiso de la institución con la preservación y el estudio de nuestra historia.