Fiel a la franqueza que siempre ha exhibido con respecto a las probabilidades que tiene de hacerse, este domingo, con el que sería el primer premio Óscar de su dilatada carrera, el actor Antonio Banderas ha revelado a los periodistas congregados en el evento de presentación de las cintas nominadas en la categoría de mejor filme internacional que ni siquiera se ha molestado en elaborar un discurso de aceptación para una hipotética victoria, consciente como es de que el gran favorito para hacerse con el galardón al mejor actor protagonista de la temporada es Joaquin Phoenix, el gran aliciente de la exitosa película 'Joker'.

"No tengo preparado nada, porque no va a pasar, todos sabemos quién va a subir. Voy a sentarme a disfrutar de un espectáculo maravilloso con amigos", ha reconocido con naturalidad el artista malagueño, quien se siente muy afortunado tras haber llegado al corte final de cinco nominados, en la sede de la Academia de Hollywood en Beverly Hills.

Teniendo en cuenta que su participación en el último filme de Pedro Almodóvar, 'Dolor y Gloria', ya le ha valido reconocimientos tan importantes como el premio Goya o el galardón a mejor actor del pasado Festival de Cannes, así como sendas nominaciones a los Globos de Oro y los Óscar, resulta comprensible que el veterano intérprete afronte la velada como una mera fiesta con la que celebrar una racha profesional extraordinaria.

La mentalidad del cineasta manchego es, en este sentido, bastante similar, ya que él mismo ha afirmado en el mismo acto que afronta la gran noche de Hollywood con más "tranquilidad" que nunca. Evidentemente, esta no es la primera vez que Almodóvar asiste a la ceremonia en calidad de nominado -de hecho, ha ganado la estatuilla dorada en dos ocasiones tras cuatro candidaturas-, pero su relajación también se explica con la ausencia de altísimas expectativas. 'Parásitos', del surcoreano Bon Joon-hu, parece haber tomado la delantera en este apartado y, asimismo, también opta a llevarse premio en las categorías de mejor película y director.

"Yo me tengo a mí mismo como favorito, de todos modos creo que no lo soy en esta categoría", ha asegurado en tono de broma ante los periodistas, a quienes también ha confesado que la nominación ya supone para él un sorprendente premio. "Siempre es algo nuevo, uno piensa que no le va a ocurrir. Es la cuarta vez que estoy nominado pero siempre piensas que es la última. Voy más tranquilo que nunca", ha explicado satisfecho.