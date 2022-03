La increíble reacción de Nicole Kidman al ver a Will Smith golpear a Chris Rock

FO51DuVXEAgldrr.jpg

Tras ganar su primer Oscar con su interpretación de Richard Williams, Will Smith expresó que "En este momento de mi vida yo estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga, haciendo esta película pude darme cuenta de lo maravillosas que son Serena y Venus, Dios me está pidiendo que proteja a las personas y que sea un rio para mis personas" yo sé que al hacer lo que hacemos, tengo que aceptar el abuso de la gente que habla de ti, debes sonreír como si todo estuviera bien, pero richar william me demostró lo contrario, quiero transmitir amor", expresó.