OSCAR 2022: "Drive My Car" gana "Mejor Película Internacional"

Drive My Car", Mejor Película Internacional en los Oscar 2022.

“Drive My Car ” obtiene el Oscar a la Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2022. Anteriormente la cinta japonesa “Departures” en el 2008 había ganado la estatuilla en esta categoría, antes conocida como Mejor Película Extrajera o no hablada en inglés. “Drive My Car” es primera película japonesa que ha sido nominada además a la Mejor Película.