Premios Oscar 2023: Todo en todas partes al mismo tiempo y sus nominaciones

"Todo en todas partes al mismo tiempo" trata sobre una familia que enfrenta una auditoría fiscal, en medio del caos familiar se ve involucrada en una batalla interdimensional.

Además de figurar en las categorías principales, obtuvo menciones en Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Canción (This is a Live) y Mejor Montaje.

Mejor Director

Mejor Actriz

Mejor actor de reparto

Mejor actriz de reparto

Aquí esta la canción This is a Life

Son Lux, Mitski, David Byrne - This Is A Life (Official Audio) | Everything Everywhere All at Once