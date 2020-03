WTA suspende torneos hasta 2 de mayo; evalúa resto de gira

AP - THE ASSOCIATED PRESS • 16 Mar 2020 - 10:49 AM

La gira de tenis profesional de mujeres ha suspendido todos sus torneos hasta el 2 de mayo como medida para contener el brote del coronavirus.

La WTA anunció la cancelación de sus torneos en cancha de arcilla en Stuttgart, Estambul y Praga, que se suman a una lista de competencias que habían sido canceladas previamente.

Los tres torneos en arcilla estaban programados para iniciar en abril.

La gira indicó que una decisión será tomada "en la semana" sobre el resto del circuito europeo de competencias en ese tipo de superficie.

El próximo Grand Slam en el calendario es el Abierto de Francia, cuyo inicio está programado para el 24 de mayo en París.

El jueves, la ATP había anunciado la suspensión de todos los torneos de la gira por seis semanas debido a la pandemia de COVID-19.

Con esa medida, la gira masculina canceló el ATP Tour y el ATP Challenger Tour, mientras que la Federación Internacional de Tenis (ITF) paralizó todos los eventos de categorías menores.