Vuelta: Bennett se queda sin triunfo, Carapaz sigue líder

29 Oct 2020

AGUILAR DEL CAMPOO, España (AP) — Sam Bennett fue despojado el jueves de su victoria en la novena etapa de la Vuelta a España por una acción en la que el irlandés golpeó con el hombro a un rival en el sprint hacia la meta.

El alemán Pascal Ackermann, del equipo Bora-Hansgrohe, fue proclamado como el ganador de la etapa, apuntándose su tercer triunfo parcial en un Grand Tour y el primero en la ronda española. El belga Gerben Thijssen quedó segundo y el alemán Max Kanter completó el podio de la jornada.

“No me esperaba ganar porque Sam iba al frente, pero cuando me fijé en el video, comprobé que no había sido una acción justa por parte de él", dijo Ackermann. “Después de todas las caídas de la última semana, tenemos que cuidar de los demás corredores. Si no hay espacio para el sprint, tenemos que parar. Me da pena por Sam, pero todos tenemos que rodar de una manera más limpia".

Los jueces de la Vuelta sancionaron a Bennett (Deceuninck-Quick Step) por un “movimiento ilegal” en la preparación del sprint al golpear a Emils Liepins con su hombre al entrar a los últimos metros de la etapa. Quedó relegado al último lugar.

Bennett buscaba acreditarse su segunda victoria de etapa en esta edición, luego de prevalecer en otro sprint al final de la cuarta etapa. El ciclista irlandés también ganó un par de etapas en el Tour de Francia este año.

La llegada a la meta, tras un recorrido de 157 kilómetros (97 millas) entre Castrillo del Val y Aguilar del Campoo, no deparó roces. Pero los jueces recibieron una protesta del equipo UAE-Team Emirates sobre las acciones de Bennett en la aproximación a la recta final.

No se dieron cambios de importancia en la clasificación general, en la que el ecuatoriano Richard Carapaz mantuvo una brecha de 13 segundos sobre campeón defensor Primoz Roglic.

“Sabíamos que el final era un poco peligroso”, dijo Carapaz. “Ya habíamos visto esa llegada y queríamos estar bien posicionados para no arriesgarnos”.

“Al final, ha sido un día más tranquilo, más llevadero", dijo Carapaz. “Ha sido un día para recuperar fuerzas para lo que se viene este fin de semana".

Roglic, en el día que cumplió 31 años, necesitó un cambio de bicicleta a 13 kilómetros (8 millas) de la meta por un problema mecánico, pero supo engancharse de vuelta al pelotón.

El viernes, el recorrido será de 185 kilómetros (115 millas) por la costa del Cantábrico, una distancia mayormente llana con un ascenso de tercera categoría cerca de la meta.

La Vuelta está por completar la segunda de tres semanas en medio de un recrudecimiento de las restricciones en el país debido a un aumento de los casos de coronavirus.