Kristine Jiménez busca hacer historia para Panamá en Tokio

Kristine Jiménez, quien competirá en la categoría de -52 kilogramos, dejó claro que no ha sido fácil el camino, pero que nunca se desanimó en cada una de las competencias del ciclo olímpico.

"Nunca ha sido fácil lograr los objetivos para mi en el judo, sin embargo mi espíritu luchador me llevó a pensar siempre que estaba dentro de nuestras opciones clasificar", indicó la judoca panameña.

Jiménez junto con Miryam Roper (-57 kilogramos) harán historia para Panamá en estos Juegos, al ser la primera vez que el judo panameño lleve a dos atletas a la misma edición de una competencia Olímpica.

Sobre su convivencia con Roper, quien ya tiene experiencia olímpica compitiendo con Alemania, puntualizó que "mi compañera siempre ha demostrado su profesionalismo en lo que hace, es un ejemplo a seguir".

KRISTINE JIMÉNEZ CLASIFICA A LOS JUEGOS OLÍMPICOS TOKYO 2020!



Kristine clasifica a sus 1eros Juegos Olímpicos por Couta Continental en la categoría - 52kg



Por 1ra vez Panamá tendrá a 2 judocas en la misma edición de unos JJOO



La panameña ha sufrido los embate de la pandemia de la covid-19, teniendo que adaptarse en los entrenamientos, al punto que cuando estaba en Panamá, durante el encierro de la cuarentena, tuvo que trasladarlos a su casa, en su natal provincia interior de Veraguas.

"La cuarentena ha sido una de las épocas más difíciles para sacar los entrenamientos adelante, para mí lo más importante fue poder sentirme saludable y poder entrenar con lo que tenía en mis manos", manifestó.

Apuntó que "toda la preparación en sí ha sido difícil, la pandemia complicó todo mucho más, lo más difícil en mi deporte es mantener la forma deportiva conservando los recursos técnico/tácticos para realizar los combates".

Kristine Jiménez es una de las caras frescas del deporte olímpico panameño y es una de las seis mujeres con boleto seguro a Tokio, razón que le causa más alegría y ganas de competir.

"Estaba muy feliz de recibir la noticia oficial de mi clasificación a los Juegos y orgullosa de poder recibir esa oportunidad. Son mis primeros Juegos Olímpicos por lo cual, deseo afrontar este reto dando lo mejor de mí dentro y fuera del tatami en esta competencia", expresó.

A pesar de ser sus primeros Juegos Olímpicos, la judoca no habla de presión, reconoce que "he tenido un ciclo olímpico con medallas en todos las competencias que he asistido en América".

"Al ser una cara nueva en el equipo Olímpico no me llena de presión, todo lo contrario me motiva a demostrar mi talento en esta gran cita", dijo.

Por el momento, Panamá cuenta con 10 atletas clasificados a Tokio, seis mujeres y cuatro hombres, siendo la tercera vez en la historia que Panamá lleva más atletas mujeres que hombres a unos Juegos Olímpicos, previamente esto se había dado en Roma 1960 y Río 2016.

FUENTE: EFE