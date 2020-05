Lau Chan • 8 May 2020 - 03:00 AM

Cuando tienes una relación de mucho tiempo, todos creen que con esa persona te vas a pasar el resto de tu vida o te casarás con él o ella. Sin embargo, el tiempo no es un indicio para determinar que esa es la persona definitiva. Aquí te revelamos el por qué.

Puede que ya no estén sincronizados

Las personas cambiamos y, puede pasar que uno de los dos, esté avanzando a pasos agigantados y el otro se esté estancando, lo que da como resultado que no se pueda disfrutar el éxito del otro ya que se están teniendo conflictos internos que su propia pareja no entiende o no quiere entender.

El pasado está tocando a la puerta

Suele pasar que hay algunos temas del pasado que no hicieron tanto ruido en su momento y que se "perdonaron", pero hay veces que esos errores o traumas pasados se despiertan porque no hemos sanado por completo.

No se satisfacen las necesidades

Solemos esperar de nuestras parejas cosas que no le pedimos a otros, tales como atención, afecto, intimidad, apoyo y sensibilidad. Sin embargo, que tengas derecho a esperar siempre esto, no significa que siempre las obtendrás. Recuerda que no está mal pedirlo.