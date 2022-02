Etapas de una relación: Si pasas la 3, quiere decir que es amor verdadero

Todo es color de rosa, para ti es la persona más encantadora del mundo y al parecer se llevan de maravilla, la conexión y la química es muy fuerte.

Etapa #2 “Inicio de la relación”

Se nota el interés de las dos personas, comienzan a querer compartir su tiempo, sus intereses y sus gustos. Comienzan a conocerse de manera íntima. Si la entrega de ambos es igual (o al menos así parece), es cuando se habla sobre una vida juntos. En esta etapa es en la que crees haber encontrado al amor de tu vida y pides que nadie los separe jamás.

Etapa #3 “La decepción”

En esta etapa te has quitado la venda de los ojos que te hacía ver sólo lo mejor de tu pareja. Comienzas a ver los defectos además de las virtudes de tu pareja. Ahora ya no pides pasar cada minuto de tu vida con esa persona. No importa si se trata de un conflicto grande o pequeño, piensas que el amor se ha terminado. Incluso dudas de estar con la persona indicada. Puede considerarse como la etapa del fracaso y pocas parejas superan este trecho.

Etapa #4 “Superación de la crisis”

Hay un dicho muy cierto: Luego de la tormenta viene la cala.. Si tu pareja y tú logran superar la etapa 3, podría decirse que ya todo va a fluir mejor, no te digo que las discusiones van a terminar pero ya se conocen lo suficiente como para saber que eso no los separará. A partir de este momento la vida de pareja es más fácil.

Etapa #5 "Lucharán juntos y se alegrarán por los triunfos del otro

Entre más logren superar juntos los baches y altibajos de su relación, se fortalecerán aún más. Ya se dieron cuenta que nada en esta vida ni mucho menos el amor es miel sobre hojuelas.